Прокуратура отменила уголовное дело о прорыве коллектора на улице Харченко

Уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК), возбужденное петербургскими следователями после обвала грунта на улице Харченко, отменено прокуратурой Выборгского района, говорится в ответе Следкома на запрос депутата Государственной думы Евгения Марченко. Ведомство действия коллег из прокуратуры обжаловали, но о решении в ГСУ СК по Петербургу не сообщали. Письмо в адрес депутата направили 15 января.

В Следкоме отметили, что прорыв коллектора в Выборгском районе привел к выбросу сточных вод в Муринский ручей и реку Охту, где позже начала гибнуть рыба. По этому факту в начале ноября 2025 года возбуждено уголовное дело по статье о загрязнении вод (ст. 250 УК).

Прорыв коллектора на улице Харченко произошел 20 октября 2025 года. На месте провалился асфальт, а жителей ближайшего дома эвакуировали на две недели.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру