Начался процесс по делу экс-главы Красносельского района Фадеенко

Красносельский районный суд приступил 29 декабря к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего главы Красносельского района Олега Фадеенко, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Кроме него, также судят бывшего сотрудника администрации Мушега Карапетяна, ему вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

На заседание были вызваны два свидетеля, однако ни один из них не явился. Тогда государственный обвинитель зачитал обвинительное заключение по делу.

По версии следствия, в период до середины сентября 2023 года Карапетян сообщил Фадеенко о том, что учредитель охранной фирмы "Рейдер" готова передать ему взятку в обмен на помощь в исполнении контрактов в 2024-2025 годы с образовательными учреждениями и общее покровительство. В следующий месяц этого компания заключила не менее 100 контрактов на охрану учебных заведений в районе на общую сумму 627,8 млн рублей. Одновременно Фадеенко якобы "принял решение ежемесячно получать" от фирмы по 5 % от суммы, поступающей на счета охранного предприятия, что соответствовало 1 млн рублей каждый месяц. Карапетяну предложил выступить в качестве посредника за половину от суммы взятки.

Карапетян на предложение согласился с предложением и позже встретился с учредителем фирмы, потребовав 9 млн рублей за работу с января по сентябрь 2024 года, уверено следствие. Произошло это "в период времени с 31 октября 2023 года по 21 ноября 2024 года", следовало из оглашенных прокурором материалов. После переговоров сумму уменьшили до 6 млн рублей, однако глава компании обратилась к правоохранителям. При передаче суммы Карапетян был задержан сотрудниками УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Далее, 19 декабря 2024 года, в рамках оперативно-разыскных мероприятий он передал Фадеенко 3 млн рублей, после чего тот был задержан.

После того, как прокурор завершил оглашение документа, Карапетян заявил о полном признании вины. Фадеенко предпочел высказаться после допроса всех свидетелей. Ранее сообщалось, что он признал вину.

Следующее заседание состоится 15 января. На него вновь вызовут свидетелей, которых не дождались в этот раз.

Напомним, после задержания Фадеенко был уволен с занимаемого поста. Он находится под запретом определенных действий.

Фадеенко — не единственный районный глава в Петербурге, ставший фигурантом уголовного дела о взятке. Так, Ленинский районный суд рассматривает сейчас дело экс-главы Адмиралтейского района Сергея Оверчука, обвиняемого в получении 8 млн рублей в 2022-2024 годах. На прошлой неделе Колпинский районный суд продлил домашний арест бывшей главе Колпинского района Юлии Логвиненко. Следствие считает, что она вместе с депутатом Законодательного собрания Олегом Милютой и другими фигурантами могла быть причастна к получению 14,2 млн рублей от АО "Автодор".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру