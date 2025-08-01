Процесс по делу экс-главы Адмиралтейского района Оверчука начнется 7 августа

Первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Адмиралтейского района Сергея Оверчука состоится в четверг, 7 августа, обратил внимание ЗАКС.Ру. Его будут судить по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Также по делу в качестве обвиняемого проходит предприниматель Сергей Луганский, которому вменяют дачу взятки (ч. 5 ст.291 УК).

Следствие считает, что в период с 2022 по 2024 год Луганский передал Оверчуку через посредника 8 млн рублей за содействие в заключении госконтрактов на проведение работ по благоустройству. Адвокатами в деле значатся Дмитрий Дик, Антон Куликов и Андрей Тузов. Дело будет рассматривать судья Анастасия Камынина.

Материалы дела были переданы в суд в конце июля 2025 года. Сам Оверчук был задержан силовиками осенью 2024 года. Тогда же суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Оверчук стал одним из нескольких районных чиновников, в отношении которых завели уголовные дела коррупционного характера. В конце 2024 года задержали руководителя Красносельского района Олега Фадеенко. В июне 2025 года обвинения о получении взятки предъявили главе Колпинского района Юлии Логвиненко.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру