Дело экс-главы Адмиралтейского района Оверчука дошло до суда

Ленинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего главы Адмиралтейского района Сергея Оверчука, обвиняемого в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила 25 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Также суд зарегистрировал дело о даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), возбужденное в отношении предпринимателя Сергея Луганского.

По версии следствия, в период с октября 2022 года по март 2024 года Луганский передал занимавшему тогда пост замглавы Адмиралтейского района Игорю Комарову 8 млн рублей в качестве взятки за содействие заключению государственных контрактов на ремонт и благоустройство. Деньги якобы предназначались для передачи главе района Оверчуку.

"Комаров, как посредник, передал указанные денежные средства Оверчуку за совершение вышеуказанных действий", — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Материалы уголовного дела переданы судье.

Оверчук был задержан в ноябре 2024 года, суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Незадолго до появлении сведений о задержании чиновника стало известно о его увольнении с занимаемого поста.

Комаров был арестован летом 2024 года. В минувшем марте суд приговорил его к четырем годам условно по делу о получении взятки. Бывший чиновник признал вину и заключил досудебное соглашение.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру