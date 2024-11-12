СМИ: Бывший глава Адмиралтейского района задержан после обыска

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу Адмиралтейского района Петербурга Сергея Оверчука, сообщила 12 ноября "Фонтанка.ру" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, обыск в кабинете у экс-чиновника длился около четырех часов. Что стало причиной интереса силовиков к персоне Оверчука - на данный момент неизвестно. В правоохранительных органах публично следственные действия в отношении бывшего главы района не комментировали.

Напомним, об отставке Сергея Оверчука с должности главы Адмиралтейского района стало известно днем 12 ноября. В Смольном сообщали, что он написал заявление по собственному желанию. Через несколько часов в СМИ появилась информация об обыске в кабинете уже бывшего чиновника.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов выступил перед коллегами из Смольного с речью, в которой заявил, что работа по противодействию злоупотреблениям и борьбе с коррупцией будет продолжена. Также градоначальник упоминал, что некоторые бывшие сотрудники "не справились с искушением".

фото ЗАКС.Ру