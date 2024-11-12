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Новости 17:39

"Фонтанка": В кабинет к уволенному Оверчуку пришли следователи

фото ЗакС политика "Фонтанка": В кабинет к уволенному Оверчуку пришли следователи

Сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов в кабинете у бывшего главы Адмиралтейского района Сергея Оверчука, пишет "Фонтанка" 12 ноября. Несколькими часами ранее чиновник подал заявление об увольнении по собственному желанию. С чем именно связан визит силовиков - пока достоверно неизвестно. 

Летом суд отправил под стражу заместителя Оверчука, который обвинялся в получении взятки из-за манипуляций с ценами на поставку товаров при благоустройстве сквера на Рижском проспекте. Тогда следственные действия также проходили в здании районной администрации. Следователи считают, что цены на малые архитектурные формы были завышены. Разницу якобы выводили на подконтрольные счета. 

Оверчук возглавлял районную администрацию четыре года. Накануне губернатор Александр Беглов выступил с напутствием перед коллегами, чтобы те относились к своей деятельности как к "служению" и не воспринимали госслужбу как "доходное место". Также Беглов заявил, что ряд сотрудников Смольного не смогли противостоять искушению. 

Константин Леньков / Фото Telegram-канал Сергея Оверчука


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