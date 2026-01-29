У Центра комплексного благоустройства появился новый руководитель

Роман Широков возглавил петербургский Центр комплексного благоустройства Петербурга, обратила внимание 29 января "Фонтанка". До последнего времени чиновник руководил Управлением по благоустройству Адмиралтейского района.

Информацию о назначении Широкова ЗАКС.Ру подтвердили в ЦКБ и уточнили, что новую должность он занимает с 20 января.

Предыдущий руководитель Центра Виктор Миронов покинул свою должность на фоне начавшейся проверки со стороны Контрольно-счетной палаты, уточнило издание. Сама проверка стартовала 14 января, она охватила комитет по благоустройству и четыре его подведомственные организации, включая ЦКБ.

В июле 2024 года Широкова допрашивали по делу о благоустройстве сквера на Рижском проспекте, сообщала тогда "Фонтанка". Его доставили в Следственный комитет, но обвинения в итоге не предъявили. Само дело касалось взятки за заключение контракта на благоустройство, по нему четыре года условно получил бывший замглавы Адмиралтейского района Игорь Комаров. Рассмотрение дела в отношении экс-главы района Сергея Оверчука продолжается.

