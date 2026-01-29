МВД заявило о снижении преступности в 2025 году

По итогам 2025 года количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 7,3 % относительно 2024 года, сообщила 29 января официальный представитель МВД Ирина Волк. Количество противоправных действий против личности уменьшилось на 9,2 % за тот же период.

На 11,8 % сократилось количество зарегистрированных убийств и покушений на них, доля случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью уменьшилась на 14,8 %. Также, по официальным данным, в прошлом году полиция фиксировала меньше преступлений, связанных с лишением граждан их имущества. Например, число грабежей снизилось на 18,3 %, разбоев — на 11,2 %, а краж — на 9,3 %.

По сравнению с 2024 годом на 11,8 % случаев меньше стало преступлений с использованием информационных технологий. Нетрезвые граждане на 19,2 % реже нарушали закон.

"По расследованным уголовным делам из незаконного оборота полицейскими изъято 27,5 тонны наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ", — добавила Волк.

Ранее замруководителя ГСУ Следственного комитета по Петербургу Дмитрий Иванов сообщил о снижении на 5 % количества уголовных дел, возбужденных в городе против иностранцев в 2025 году. При этом по некоторым категориям особо тяжких преступлений зафиксировано сокращение их доли почти на 40 %.

