Иностранцы стали совершать меньше преступлений в Петербурге

Количество уголовных дел в отношении иностранцев сократилось в Петербурге на 5 % по итогам 2025 года, сообщил 15 января ТАСС со ссылкой на замруководителя регионального ГСУ Следственного комитета Дмитрия Иванова. При этом по отдельным категориям особо тяжких преступлений доля уменьшилась почти на 40 % относительно показателей за 2024 год.

"В целом в 2025 году следователями главного следственного управления возбуждено на 5% меньше уголовных дел о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, чем за 2024 год, при этом в суд было направлено также на 5% уголовных дел меньше, чем годом ранее", — заявил Иванов в беседе с информагентством.

Представитель СК отметил, что статистика ведомства в этом плане соотносится с общегородской, в которую также попадают дела, отнесенные к подследственности других органов, включая МВД. По его словам, в прошедшем году число преступлений против жизни и здоровья, предварительно расследованных в отношении иностранцев, снизилось на 39 %. Также на 25 % снизилась доля преступлений экстремисткой направленности, на 10 % — террористического характера и на 23 % — касающихся нарушений безопасности движения.

В 38 % случаев мигранты становились фигурантами о даче взятки, в 18 % случаев речь шла о преступлениях против половой свободы, а около 7 % преступлений были связаны с незаконным оборотом наркотиков. Доля уголовных дел об убийствах и причинении тяжкого вреда здоровью за год уменьшилась с 10 % до 4 %.

Ранее полиция рассказала об итогах рейда, предпринятого в Апраксином дворе для выявления нелегальных мигрантов. Как сообщалось, часть торговцев пыталась откупиться от силовиков товарами со своих прилавков.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру