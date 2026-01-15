Торговцы Апраксина двора пытались откупиться товарами от полиции в ходе рейда

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии провели в Апраксином дворе рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства, сообщили 15 января в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Некоторые продавцы пытались подкупить силовиков лучшими товарами с прилавков.

Всего за время рейда правоохранители проверили документы у более чем сотни иностранцев. Почти четверть из них не смогла подтвердить законность пребывания в России. Нарушителей увезли в отделы полиции, где составили на них протоколы о нарушении правил въезда или пребывания в стране (ст. 18.8 КоАП РФ).

"Не обошлось и без попыток "решить вопрос на месте". Некоторые нарушители проявляли неожиданную щедрость — предлагали сотрудникам полиции лучшие товары со своих прилавков, надеясь таким образом избежать проблем с законом", — рассказали в полиции и добавили, что подобные попытки успехом не увенчались.

Силовики в Петербурге регулярно проводят рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Облавы проводят в местах скопления иностранцев, в частности, на рынках и строительных площадках. Ранее МВД отчиталось об обнаружении в центре города "резинового" хостела, в котором были зарегистрированы более 1,7 тысячи иностранцев.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)