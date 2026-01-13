Полиция накрыла "резиновый" хостел в Петербурге

Полиция Центрального района и миграционная служба обнаружили в Петербурге "резиновый" хостел, в котором фиктивно регистрировали мигрантов, сообщила 13 января представитель МВД Ирина Волк. В связи с этим возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке иностранцев на учет (ст. 322.3 УК РФ).

По данным МВД, в хостеле на улице Моисеенко были зарегистрированы в общей сложности 1 742 иностранца. При этом на самом деле они там не жили, а их реальное место жительства было скрыто от контролирующих органов.

В хостеле провели обыск и изъяли документацию, имеющую доказательственное значение, сообщила Волк. Также в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан гражданин одной из стран СНГ, подозреваемый в противоправной деятельности.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники фигуранта", — уточнила представитель МВД.

Максимальное наказание за фиктивную постановку иностранца на учет предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Также виновных могут наказать принудительными работами на тот же срок или штрафом в размере от 100 тысяч до полумиллиона рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)