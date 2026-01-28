ЗакС хочет выбрать почетных благотворителей Петербурга уже в 2026 году

Законодательное собрание Петербурга 28 января в приняло поправку к законопроекту о почетных благотворителях, которая позволит депутатам присвоить звание в этом году. Первоначальная редакция предполагала подачу заявок до начала февраля. В качестве исключения в 2026 году предложения будут принимать с 16 февраля по 13 марта, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Законопроект о почетных благотворителях внесли на рассмотрение парламента в начале 2026 года. Предполагается, что ежегодно ЗакС ежегодно будет определять двух физических или юридических лиц, которые за 12 месяцев направили на благотворительность свыше 10 млн рублей. Всего в законе предлагается указать более двадцати направлений благотворительной деятельности. Например, охрану окружающей среды и патриотическое воспитание молодежи. Выдвигать претендентов на звание смогут получатели благотворительной помощи.

Отметим, в Петербурге уже несколько лет присваивают похожее звание – почетный меценат. Как объясняли в Заксобрании, между меценатами и благотворителями особой разницы нет, но у первых более узкая специализация – они жертвуют только на искусство и культуру.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру