Депутаты поддержали законопроект о почетных благотворителях Петербурга

Законодательное собрание Петербурга 21 января приняло в первом чтении законопроект об утверждении нового звания "Почетный благотворитель Санкт-Петербурга", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Его будут присуждать ежегодно физическим и юридическим лицам за пожертвования размером не менее 10 млн рублей.

Всего в проекте закона упоминается свыше 20 направлений благотворительной деятельности, среди которых социальная поддержка и защита граждан, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, содействие укреплению мира, защита материнства, охраны окружающей среды, содействие научному развитию, содействие патриотическому воспитанию молодежи и другие.

Определять почетных благотворителей будут депутаты Законодательного собрания. Они будут отбирать претендентов из числа лиц, предложенных общественными объединениями, кроме партий и профсоюзов, и получателями благотворительной помощи.

Нынешний созыв депутатов, вероятно, не успеет провести голосование по избранию почетных благотворителей. Согласно положению о выдвижении претендентов, заявки можно подать только до 1 февраля. Депутат Денис Четырбок во время доклада не исключил возможность единоразового сдвига сроков, чтобы успеть присвоить звание в текущем году.

Отметим, сейчас в городе присуждают звание "Почетный меценат Санкт-Петербурга". Четырбок отметил, что меценат и благотворитель — разные понятия, поскольку меценатская деятельность в основном затрагивает лишь культуру и искусство, а благотворительная деятельность подразумевает более широкую сферу деятельности.

– По факту — разницы нет, юридически — разница есть, – объяснил Четырбок.

Законопроект подготовили депутаты Павел Крупник, Марина Макарова, Александр Ржаненков, Денис Четырбок и Марина Шишкина. Последняя, выступая с трибуны, отметила важность инициативы. Шишкина также предположила, что в будущем в городе могла бы появиться галерея почетных благотворителей, по аналогии с галереей почетных граждан.

