Комиссия ЗакСа не поддержала законопроект о бесплатных парковках у соцучреждений

Законопроект о создании бесплатных парковок перед социальными учреждениями не нашел поддержки у постоянной комиссии Законодательного собрания по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды, сообщили в пресс-службе парламента Петербурга. Участники заседания 16 февраля решили направить отрицательный отзыв на инициативу.

Авторы проекта предлагают внести коррективы в федеральный закон об организации дорожного движения. Сейчас норма дает регионам право самостоятельно запрещать платную парковку у социальных учреждений и на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов. Проект предполагает закрепление на федеральном уровне требования о бесплатных парковках у соцучреждений. Платные парковки в пределах жилых зон предлагают разрешить при условии, что жильцам не придется тратиться на стоянку машин.

Члены комиссии ЗакСа сочли предложение ограничивающим права регионов и содержащим серьезные противоречия, игнорирующие положение дел в мегаполисах. По их мнению, реализация проекта способна привести к росту трафика в историческом центре Петербурга.

"Эта инициатива не решит проблему доступа к соцучреждениям, мы добьемся прямо противоположного эффекта. Автомобилисты будут использовать бесплатные места у поликлиник и садиков, не имея цели посетить само учреждение", — поделился мнением об инициативе депутат Михаил Амосов.

Глава комиссии Александр Ходосок развил мысль коллеги, отметив, что в центральных районах соцучреждения расположены в жилых домах или поблизости от них. В случае принятия инициативы у местных жителей могут возникнуть проблемы с парковкой, отметил он.

Авторами проекта выступили представители фракции "Справедливая Россия" в Государственной думе с их лидером Сергеем Мироновым во главе. В электронной базе парламента документ появился в декабре 2025 года.

В конце 2025 года фракция "Яблоко" в ЗакСе обратилась к вице-губернатору Кириллу Полякову с предложением сделать бесплатной парковку у социальных учреждений в центре города либо же предоставить автомобилистам определенное количество бесплатных часов стоянки в месяц. В Смольном идею не поддержали.

Андрей Казарлыга / Фото: Законодательное собрание