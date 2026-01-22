В Смольном не поддержали идею о бесплатной парковке у соцучреждений

Предложение "Яблока" об организации бесплатных парковок у социальных учреждений в центральной части Петербурга не нашло поддержки в Смольном, сообщили 22 января в региональном отделении партии со ссылкой на полученный ответ вице-губернатора Кирилла Полякова. Реализацию идеи сочли экономически неэффективной и юридически спорной, а заодно и не отвечающей принципам адресности социальной поддержки.

"Механизм не позволит гарантированно обеспечить льготой именно посетителей медицинских и иных учреждений, одновременно создав существенные негативные издержки для транспортной ситуации и справедливости распределения парковочного пространства", — говорится в полученном ответе.

Обращение на имя Полякова фракция "Яблоко" в Законодательном собрании направила в декабре 2025 года, о его сути стало известно в середине января. Партийцы отмечали, что сейчас не живущие в центре петербуржцы вынуждены платить за парковку в случаях, когда приезжают на прием к врачу или забирают детей с учебы. При этом они ссылались на пример Москвы, где автомобилисты имеют право свободно парковаться у социальных учреждений.

В Смольном в ответ заявили, что анализ столичного решения говорит о его неэффективности для Петербурга. Также Поляков сообщил адресатам, что соцобъекты в центре "находятся в пешей доступности от остановок общественного транспорта и станций метрополитена".

В "Яблоке" не удовлетворились ответом и пообещали направить вице-губернатору повторный запрос.

Ранее об ответе от Полякова рассказал глава комиссии ЗакСа по транспорту и транспортной инфраструктуре Алексей Цивилев, который обращался в связи со штрафами автомобилистам из-за ошибок при оплате парковки. Вице-губернатор сообщил, что комитет по транспорту подготовил в связи с этим изменения в правила оплаты, которые позволят автомобилистам исправлять допущенные неточности до конца суток без риска получить взыскание. Это же относится и к случаям, когда водитель не успел вовремя оплатить продление стоянки транспорта.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру