Бельский встретился с генконсулом Турции

В Мариинском дворце состоялась встреча спикера Законодательного собрания Александра Бельского и генерального консула Турции Башара Башола, сообщила пресс-служба городского парламента 17 февраля. Стороны обсудили развитие межпарламентских и экономических связей. В мероприятии также приняли участие депутат ЗакСа Юрий Гладунов и руководитель представительства МИД России в Петербурге Максим Полетаев.

Бельский поздравил Башола с вступлением в должность и отметил, что Петербург поддерживает партнерские отношения со Стамбулом уже 35 лет. Товарооборот между Петербургом и Турцией превышает 3 млрд долларов, активно развивается туристический обмен.

"Мы всегда открыты для сотрудничества, готовы развивать отношения на уровне парламентов", – подчеркнул Бельский.

Башол в ответ заявил о намерении способствовать укреплению связей между Турцией и Петербургом и выразил готовность к взаимодействию с городским парламентом.

Ранее генконсул Турции встретился с председателем комитета по внешним связям Петербурга Евгением Григорьевым. Стороны обсудили создание совместного туристического форума в Петербурге и договорились сделать ежегодным турецкий городской экономический форум.

Екатерина Гусева / Фото: Законодательное собрание