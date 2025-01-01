В Петербурге будет действовать "жёлтый" уровень погодной опасности в первый день 2025 года

В Петербурге введут "жёлтый" уровень погодной опасности из-за снега, гололедицы и налипания, об этом 1 января сообщили в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, с 12 часов 1 января до 03 часов 2 января в городе ожидается выпадание снега и обледенение. Местами выпадание снега может быть сильным.

Также с 15 часов 1 января до 00 часов 2 января тот же уровень опасности вводят из-за образования гололедицы. Местами возможно налипание мокрого снега.

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Напомним, что в понедельник, 30 декабря, в Петербурге был сильный ветер, а также поднялся уровень воды. Из-за этого были закрыты затворы дамбы.

Фото: ЗАКС.Ру