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Новости 11:33

Затворы петербургской дамбы закрыли из-за сильного ветра

фото ЗакС политика Затворы петербургской дамбы закрыли из-за сильного ветра

В Петербурге 30 декабря задействовали Комплекс защитных сооружений (КЗС) для предотвращения подъема уровня воды в устье Невы выше критических значений. Соответствующее распоряжение отдал Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России, передает пресс-служба ФКП "Дирекция КЗС".

Меры приняты из-за усиления западного ветра до 19–24 м/с и прогнозируемой высоты волн вне льда до 2–2,5 метра. В целях обеспечения безопасности города в 08:00 началось закрытие всех затворов КЗС.

Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно приостановлено по распоряжению капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".

Напомним, 30 декабря в Петербурге действует "желтый" уровень опасности. В городе ожидается сильный юго-западный и западный ветер. Местами порывы могут достигать 15-18 м/с. В прибрежных районах – до 23 м/с.

фото: ЗАКС.Ру


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