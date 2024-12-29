В Петербурге будет действовать "жёлтый" уровень погодной опасности из-за ветра

В Петербурге введут "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра, об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, с 21 часа 29 декабря до 00 часов 31 декабря в городе ожидается сильный юго-западный и западный ветер. Местами порывы могут достигать 15-18 м/с. В прибрежных районах – до 23 м/с.

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Напомним, что также 29 декабря о сильном ветре предупреждало МЧС. Там также рассказали, что в Петербурге порывы ветра могут достигать 23 м/с.

Фото: ЗАКС.Ру