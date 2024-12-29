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Новости 14:47

МЧС предупредило петербуржцев о ветре до 23 м/с 30 декабря

фото ЗакС политика МЧС предупредило петербуржцев о ветре до 23 м/с 30 декабря

В понедельник, 30 декабря, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 30 декабря в Петербурге местами ожидаются порывы ветра аж до 23 м/с.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что в период новогодних праздников Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области будет работать в усиленном режиме.

Фото: ЗАКС.Ру


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