МЧС предупредило петербуржцев о ветре до 23 м/с 30 декабря

В понедельник, 30 декабря, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 30 декабря в Петербурге местами ожидаются порывы ветра аж до 23 м/с.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что в период новогодних праздников Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области будет работать в усиленном режиме.

Фото: ЗАКС.Ру