Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 14:38

Попытка отмены КРТ, вопрос регламента и выборы в "Смольнинском"

фото ЗакС политика Попытка отмены КРТ, вопрос регламента и выборы в "Смольнинском"

Очередное заседание МО "Смольнинское" растянулось вечером 13 ноября более чем на два часа. За это время депутаты рассмотрели восемь вопросов, заслушали доклад по КРТ и поаплодировали только что избранному главе местной администрации. За событиями прошедшего вечера наблюдал ЗАКС.Ру.

Новый глава МА

Решение о назначении конкурса на должность главы местной администрации совет "Смольнинского" принял на первом заседании в новом созыве, состоявшемся 25 сентября. За прошедшие полтора месяца состоялся отсев претендентов, так что до финала дошли только трое, включая главу юридического отдела администрации "Смольнинского" Вадима Овчинникова и заместителя главы МА Светлану Заичкину. Третьим оказался бывший сотрудник Управделами президента в Москве, бывший член Экологического совета при губернаторе Петербурга, а ныне депутат МО "Лиговка-Ямская" Дмитрий Путинцев.

Выборы нового главы МА растянулись на час, что было связано, в том числе, с соблюдением необходимых формальностей и со спорами относительно них. Так, депутат Павел Смоляк интересовался, почему в состав счетной комиссии вошли три человека, а не пять. Глава МО Людмила Смирнова сослалась в ответ на положение о тайном голосовании, однако этого оказалось недостаточно и пререкания продолжились до тех пор, пока она не зачитала пункт, где говорилось именно о трех членах комиссии.

— Павел Евгеньевич, подождите минуточку, я для вас всё сейчас найду. Людмила Ивановна припасла всё для вас, — по-учительски успокаивала Смоляка годами работавшая в школе Смирнова.

Обоим приходилось говорить громко, поскольку находились они по разные стороны длинного, во весь зал, стола. При этом пререкания главы и депутата продолжались в течение всего заседания, остальные муниципалы в основном помалкивали.

Другим предметом споров послужила идея вписывать фамилии кандидатов в бюллетени шариковой ручкой. Подобному, опять же, воспротивился Смоляк, который отметил, что "это будут разные бюллетени" из-за разных шрифтов. В этот раз победа была на его стороне и бумаги для заполнения целиком сделали на компьютере.

По итогам голосования большинство из 17 депутатов отдали предпочтение Путинцеву. Галочки напротив его фамилии поставили 14 человек, еще двое поддержали Заичкину и один — Овчинникова.

После аплодисментов свежеизбранный глава заявил о намерении приступить к работе со следующего дня, то есть с четверга, 14 ноября.

Вступление в СМО и изменение регламента

Еще одним вопросом повестки дня стало вступление "Смольнинского" в Совет муниципальных образований. Смирнова заявила, что в случае присоединения к СМО округу "будет оказана помощь и будет осуществляться деятельность, направленная на объединение материальных и кадровых ресурсов".

Подобные посулы предсказуемо не впечатлили Смоляка. Муниципал заявил о том, что "категорически против" вступления в совет, поскольку тот, по его мнению, представляет собой "совершенно бесполезную структуру" и является "междусобойчиком [депутата Заксобрания, главы СМО Всеволода] Беликова". Отдельное недовольство выступающего вызвала необходимость выделять бюджетные средства за право состоять в совете.

— МО "Смольнинское" последним из муниципальных образований в этот совет вступило и было одним из первых, кто из этого совета вышел. Мы уже пять лет там не состоим и за эти пять лет, в общем-то, ничего не потеряли и ничего не приобрели, — доказывал Смоляк.

Против вступления высказался и присутствовавший на заседании местный житель. Донести свою точку зрения ему было сложно из-за спора со Смирновой, которая призывала его отложить речь до исчерпания повестки. "Мы вас выслушаем", — обещала она.

— После того, как проголосуете, — парировал горожанин. — Это мудро, это мудро.

Аргументы против вступления в СМО не подействовали на присутствующих, так что большинством голосов совет депутатов поддержал инициативу.

Также муниципалы внесли изменения в регламент заседаний. Месяцем ранее в документ внесли поправку о первоочередном праве жителей округа присутствовать на заседаниях. Теперь же это положение решили исключить.

— Мне не совсем было приятно слышать на встрече с депутатом Государственной думы Романовым Михаилом Валентиновичем, что глава МО "Смольнинское" сделала заседания закрытыми, — пожаловалась Смирнова и добавила, что за закрытие заседаний депутаты "вообще не голосовали".

Тем не менее, пункт было решено из регламента убрать, что и было сделано при полном единодушии собравшихся.

Отмена КРТ и анонсы заседаний

Если до сих пор докладчиком выступала Смирнова и ей оппонировал Смоляк, то теперь роли поменялись. Последние три пункта повестки были внесены самим депутатом.

Вопрос об объявлении анонсов заседаний в социальных сетях и на сайте не нашел противников и был поддержан единогласно. Это, впрочем, стало единственной удачей Смоляка в прошедший вечер. Другие два проекта депутаты попросту отложили.

Так, на следующее заседание перенесли инициативу об отмене закона о комплексном развитии территорий. Смоляк предлагал обратиться с ней в Заксобрание и в дальнейшем поучаствовать в разработке нового закона.

— Я предлагаю этот закон отменить, а также и мы можем, и Законодательное собрание, поучаствовать в разработке нового закона, — говорил он в своем выступлении.

Принятый в 2022 году закон предусматривает снос "хрущевок" 1957-1970 годов постройки ради строительства новой недвижимости. Вскоре после принятия действие его отдельных положений было "заморожено". Сейчас мораторий установлен по 1 января 2025 года, однако его планируют продлить еще на год. Соответствующий проект внесли на рассмотрение ЗакСа все шесть фракций, на заседании 30 октября он успешно прошел три чтения.

В качестве эксперта муниципал пригласил представительницу Общественного штаба по вопросам КРТ Татьяну Атанасову. В своем докладе она заявила, что под действие программы, по ее подсчетам, может попасть каждый шестой житель Петербурга.

— Я взяла себе за труд в свое время посчитать, скольких человек касается этот закон. Взяла все по среднему, даже не брала девятиэтажные дома. <...> Я получила цифру по таким достаточно грубым, но достаточно хорошим прикидкам, от 800 тысяч до 1,2 млн человек, — говорила Атанасова.

Выступающая предположила, что размер компенсаций собственникам будет недостаточен для приобретения равноценного жилья, а нанимателей "будут выселять практически по всей территории Санкт-Петербурга". В случае же, если собственник отдаст квартиру застройщику в зачет под новую жилплощадь, ему придется выплачивать разницу в стоимости старого и нового жилья, продолжила Атанасова.

На вопрос Смирновой, почему противники КРТ решили обратиться к "Смольнинскому", общественница и Смоляк напомнили о праве муниципалитетов на законодательную инициативу.

— Мы можем присоединиться к хорошей инициативе. <...> Эта инициатива от нас ничего не требует, никаких финансовых вложений, ничего. Кроме того, что мы поможем жителям других районов, — настаивал депутат.

Идея была встречена без энтузиазма. Прозвучало предложение обратиться в другой муниципалитет, где проблема КРТ действительно существует. В "Смольнинском", как отмечалось на заседании, "хрущевки" отсутствуют вовсе.

Глава образования Смирнова не стала критиковать инициативу, но предложила вернуться к ее рассмотрению на следующем заседании. "Хорошая тема, но, поскольку мы здесь Центральный район и у нас нет здесь "хрущевок", возможно <...> Павел Евгеньевич на следующем заседании к нам выйдет, дополнительно соберет материал, озвучит нам всё. Ну и конкретно мне бы хотелось услышать, как это будет предпринято, <...> именно то, что касается территории МО "Смольнинское"", — высказала пожелание глава.

Смоляк выступил за голосование по проекту решения немедленно, Смирнова предложила повременить. В итоге большинством голосов совет поддержал идею о переносе.

Уже после заседания Смоляк заявил ЗАКС.Ру, что не видит смысла в повторном обсуждении вопроса. Вынесенное решение он счел предсказуемым.

— Я думаю, что это бессмысленно, уже ожидалось, что депутаты не примут. Они сегодня провели ряд отмазок, якобы что-то не подготовлено, но это все было очевидно, что никто из депутатов, которые полностью подчинены району, которые по факту подневольные, не будут защищать жителей, — заявил он.

Отметим, что Смоляк не первый, кто выносит на обсуждение в своем МО вопрос об отмене КРТ. Ранее аналогичные предложения забраковали советы депутатов МО "Большая Охта", МО "Народный" и МО "Полюстрово". В МО "Новоизмайловское" первая неудача не остановила противников КРТ и они предприняли еще одну попытку, но и она не имела успеха.

Против закона выступали советы МО № 72 и МО "Автово", однако желаемого не добились. В частности, предложение "Автово" дважды получило отказы со стороны Заксобрания.

"Мы можем всё, мы депутаты"

Последняя инициатива Смоляка касалась обращения к спикеру ЗакСа Александру Бельскому с просьбой о выделении субсидий "Смольнинскому" на благоустройство при корректировке городского бюджета в 2025 году. Он заявил, что муниципальное образование "пострадало в последние пять лет от непринятого бюджета". Напомним, в марте МО было распущено из-за непроведения правомочных собраний совета депутатов. После выборов в 2019 году муниципалы не смогли выбрать нового главу, из-за чего свой пост сохранил глава предыдущего созыва Григорий Ранков. В противостоянии депутатов с ним прошли следующие 4,5 года, пока губернатор Александр Беглов не подписал закон о роспуске МО.

Мысль попросить денег пришлась Смирновой по душе, но она высказала нарекания к нарушению процедуры, а именно к отсутствию заключения МА о необходимости субсидии. В итоге к рассмотрению вопроса решили вернуться позже.

— Мы не можем отправить [обращение] без заключения местной администрации, — втолковывала Смоляку Смирнова.

— Можете отправить. Мы можем всё, мы депутаты, — отвечал тот под смешки из зала.

В итоге, с подачи автора инициативы, муниципалы проголосовали за то, чтобы вернуться к рассмотрению вопроса на следующий день.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Автово
Пока еще нет голосов...
МО Большая Охта
Пока еще нет голосов...
МО Лиговка-Ямская
Пока еще нет голосов...
МО Народный
Пока еще нет голосов...
МО Новоизмайловское
Пока еще нет голосов...
МО Полюстрово
Пока еще нет голосов...
МО Смольнинское
Пока еще нет голосов...
МО №72
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Путинцев Дмитрий Григорьевич
Пока еще нет голосов...
Смирнова Людмила Ивановна
Пока еще нет голосов...
Смоляк Павел Евгеньевич
Упоминаемые персоны
Путинцев Дмитрий Григорьевич
Ранков Григорий Михайлович 
Смирнова Людмила Ивановна 
Смоляк Павел Евгеньевич




Новости14 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама