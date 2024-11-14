Попытка отмены КРТ, вопрос регламента и выборы в "Смольнинском"

Очередное заседание МО "Смольнинское" растянулось вечером 13 ноября более чем на два часа. За это время депутаты рассмотрели восемь вопросов, заслушали доклад по КРТ и поаплодировали только что избранному главе местной администрации. За событиями прошедшего вечера наблюдал ЗАКС.Ру.

Новый глава МА

Решение о назначении конкурса на должность главы местной администрации совет "Смольнинского" принял на первом заседании в новом созыве, состоявшемся 25 сентября. За прошедшие полтора месяца состоялся отсев претендентов, так что до финала дошли только трое, включая главу юридического отдела администрации "Смольнинского" Вадима Овчинникова и заместителя главы МА Светлану Заичкину. Третьим оказался бывший сотрудник Управделами президента в Москве, бывший член Экологического совета при губернаторе Петербурга, а ныне депутат МО "Лиговка-Ямская" Дмитрий Путинцев.

Выборы нового главы МА растянулись на час, что было связано, в том числе, с соблюдением необходимых формальностей и со спорами относительно них. Так, депутат Павел Смоляк интересовался, почему в состав счетной комиссии вошли три человека, а не пять. Глава МО Людмила Смирнова сослалась в ответ на положение о тайном голосовании, однако этого оказалось недостаточно и пререкания продолжились до тех пор, пока она не зачитала пункт, где говорилось именно о трех членах комиссии.

— Павел Евгеньевич, подождите минуточку, я для вас всё сейчас найду. Людмила Ивановна припасла всё для вас, — по-учительски успокаивала Смоляка годами работавшая в школе Смирнова.

Обоим приходилось говорить громко, поскольку находились они по разные стороны длинного, во весь зал, стола. При этом пререкания главы и депутата продолжались в течение всего заседания, остальные муниципалы в основном помалкивали.

Другим предметом споров послужила идея вписывать фамилии кандидатов в бюллетени шариковой ручкой. Подобному, опять же, воспротивился Смоляк, который отметил, что "это будут разные бюллетени" из-за разных шрифтов. В этот раз победа была на его стороне и бумаги для заполнения целиком сделали на компьютере.

По итогам голосования большинство из 17 депутатов отдали предпочтение Путинцеву. Галочки напротив его фамилии поставили 14 человек, еще двое поддержали Заичкину и один — Овчинникова.

После аплодисментов свежеизбранный глава заявил о намерении приступить к работе со следующего дня, то есть с четверга, 14 ноября.

Вступление в СМО и изменение регламента

Еще одним вопросом повестки дня стало вступление "Смольнинского" в Совет муниципальных образований. Смирнова заявила, что в случае присоединения к СМО округу "будет оказана помощь и будет осуществляться деятельность, направленная на объединение материальных и кадровых ресурсов".

Подобные посулы предсказуемо не впечатлили Смоляка. Муниципал заявил о том, что "категорически против" вступления в совет, поскольку тот, по его мнению, представляет собой "совершенно бесполезную структуру" и является "междусобойчиком [депутата Заксобрания, главы СМО Всеволода] Беликова". Отдельное недовольство выступающего вызвала необходимость выделять бюджетные средства за право состоять в совете.

— МО "Смольнинское" последним из муниципальных образований в этот совет вступило и было одним из первых, кто из этого совета вышел. Мы уже пять лет там не состоим и за эти пять лет, в общем-то, ничего не потеряли и ничего не приобрели, — доказывал Смоляк.

Против вступления высказался и присутствовавший на заседании местный житель. Донести свою точку зрения ему было сложно из-за спора со Смирновой, которая призывала его отложить речь до исчерпания повестки. "Мы вас выслушаем", — обещала она.

— После того, как проголосуете, — парировал горожанин. — Это мудро, это мудро.

Аргументы против вступления в СМО не подействовали на присутствующих, так что большинством голосов совет депутатов поддержал инициативу.

Также муниципалы внесли изменения в регламент заседаний. Месяцем ранее в документ внесли поправку о первоочередном праве жителей округа присутствовать на заседаниях. Теперь же это положение решили исключить.

— Мне не совсем было приятно слышать на встрече с депутатом Государственной думы Романовым Михаилом Валентиновичем, что глава МО "Смольнинское" сделала заседания закрытыми, — пожаловалась Смирнова и добавила, что за закрытие заседаний депутаты "вообще не голосовали".

Тем не менее, пункт было решено из регламента убрать, что и было сделано при полном единодушии собравшихся.

Отмена КРТ и анонсы заседаний

Если до сих пор докладчиком выступала Смирнова и ей оппонировал Смоляк, то теперь роли поменялись. Последние три пункта повестки были внесены самим депутатом.

Вопрос об объявлении анонсов заседаний в социальных сетях и на сайте не нашел противников и был поддержан единогласно. Это, впрочем, стало единственной удачей Смоляка в прошедший вечер. Другие два проекта депутаты попросту отложили.

Так, на следующее заседание перенесли инициативу об отмене закона о комплексном развитии территорий. Смоляк предлагал обратиться с ней в Заксобрание и в дальнейшем поучаствовать в разработке нового закона.

— Я предлагаю этот закон отменить, а также и мы можем, и Законодательное собрание, поучаствовать в разработке нового закона, — говорил он в своем выступлении.

Принятый в 2022 году закон предусматривает снос "хрущевок" 1957-1970 годов постройки ради строительства новой недвижимости. Вскоре после принятия действие его отдельных положений было "заморожено". Сейчас мораторий установлен по 1 января 2025 года, однако его планируют продлить еще на год. Соответствующий проект внесли на рассмотрение ЗакСа все шесть фракций, на заседании 30 октября он успешно прошел три чтения.

В качестве эксперта муниципал пригласил представительницу Общественного штаба по вопросам КРТ Татьяну Атанасову. В своем докладе она заявила, что под действие программы, по ее подсчетам, может попасть каждый шестой житель Петербурга.

— Я взяла себе за труд в свое время посчитать, скольких человек касается этот закон. Взяла все по среднему, даже не брала девятиэтажные дома. <...> Я получила цифру по таким достаточно грубым, но достаточно хорошим прикидкам, от 800 тысяч до 1,2 млн человек, — говорила Атанасова.

Выступающая предположила, что размер компенсаций собственникам будет недостаточен для приобретения равноценного жилья, а нанимателей "будут выселять практически по всей территории Санкт-Петербурга". В случае же, если собственник отдаст квартиру застройщику в зачет под новую жилплощадь, ему придется выплачивать разницу в стоимости старого и нового жилья, продолжила Атанасова.

На вопрос Смирновой, почему противники КРТ решили обратиться к "Смольнинскому", общественница и Смоляк напомнили о праве муниципалитетов на законодательную инициативу.

— Мы можем присоединиться к хорошей инициативе. <...> Эта инициатива от нас ничего не требует, никаких финансовых вложений, ничего. Кроме того, что мы поможем жителям других районов, — настаивал депутат.

Идея была встречена без энтузиазма. Прозвучало предложение обратиться в другой муниципалитет, где проблема КРТ действительно существует. В "Смольнинском", как отмечалось на заседании, "хрущевки" отсутствуют вовсе.

Глава образования Смирнова не стала критиковать инициативу, но предложила вернуться к ее рассмотрению на следующем заседании. "Хорошая тема, но, поскольку мы здесь Центральный район и у нас нет здесь "хрущевок", возможно <...> Павел Евгеньевич на следующем заседании к нам выйдет, дополнительно соберет материал, озвучит нам всё. Ну и конкретно мне бы хотелось услышать, как это будет предпринято, <...> именно то, что касается территории МО "Смольнинское"", — высказала пожелание глава.

Смоляк выступил за голосование по проекту решения немедленно, Смирнова предложила повременить. В итоге большинством голосов совет поддержал идею о переносе.

Уже после заседания Смоляк заявил ЗАКС.Ру, что не видит смысла в повторном обсуждении вопроса. Вынесенное решение он счел предсказуемым.

— Я думаю, что это бессмысленно, уже ожидалось, что депутаты не примут. Они сегодня провели ряд отмазок, якобы что-то не подготовлено, но это все было очевидно, что никто из депутатов, которые полностью подчинены району, которые по факту подневольные, не будут защищать жителей, — заявил он.

Отметим, что Смоляк не первый, кто выносит на обсуждение в своем МО вопрос об отмене КРТ. Ранее аналогичные предложения забраковали советы депутатов МО "Большая Охта", МО "Народный" и МО "Полюстрово". В МО "Новоизмайловское" первая неудача не остановила противников КРТ и они предприняли еще одну попытку, но и она не имела успеха.

Против закона выступали советы МО № 72 и МО "Автово", однако желаемого не добились. В частности, предложение "Автово" дважды получило отказы со стороны Заксобрания.

"Мы можем всё, мы депутаты"

Последняя инициатива Смоляка касалась обращения к спикеру ЗакСа Александру Бельскому с просьбой о выделении субсидий "Смольнинскому" на благоустройство при корректировке городского бюджета в 2025 году. Он заявил, что муниципальное образование "пострадало в последние пять лет от непринятого бюджета". Напомним, в марте МО было распущено из-за непроведения правомочных собраний совета депутатов. После выборов в 2019 году муниципалы не смогли выбрать нового главу, из-за чего свой пост сохранил глава предыдущего созыва Григорий Ранков. В противостоянии депутатов с ним прошли следующие 4,5 года, пока губернатор Александр Беглов не подписал закон о роспуске МО.

Мысль попросить денег пришлась Смирновой по душе, но она высказала нарекания к нарушению процедуры, а именно к отсутствию заключения МА о необходимости субсидии. В итоге к рассмотрению вопроса решили вернуться позже.

— Мы не можем отправить [обращение] без заключения местной администрации, — втолковывала Смоляку Смирнова.

— Можете отправить. Мы можем всё, мы депутаты, — отвечал тот под смешки из зала.

В итоге, с подачи автора инициативы, муниципалы проголосовали за то, чтобы вернуться к рассмотрению вопроса на следующий день.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру