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Муниципал 18:54

ЗакС снова отказался рассматривать предложение МО "Автово" об отмене закона о КРТ

фото ЗакС политика ЗакС снова отказался рассматривать предложение МО "Автово" об отмене закона о КРТ

Законодательное собрание Петербурга не стало включать в повестку заседаний депутатов вопрос о рассмотрении инициативы местного совета МО "Автово" о признании утратившим силу закона о комплексном развитии территорий (КРТ), сообщил глава МО Илья Шмаков на своей странице "ВКонтакте" 27 ноября. Мундеп в начале ноября просил депутатов ЗакСа рассмотреть инициативу совета. 

В ответе депутата Всеволода Беликова на запрос Шмакова говорится, что рассмотрение законодательной инициативы об отмене КРТ было бы "несвоевременным и неактуальным". В письме Беликов сослался на то, что ранее документ не был поддержан профильной комиссией ЗакСа, а также на Общественный штаб, который занимается разработкой изменений в законодательство. Кроме того, действие некоторых положений закона будет приостановлено до января 2025 года, напомнил парламентарий.

"В очередной раз муниципальному образованию Автово отказали в рассмотрении законодательной инициативы "об отмене закона о комплексном развитии территории (КРТ)", указав на несвоевременность и неактуальность вопроса. Депутаты МС Автово и дальше будут отстаивать права петербуржцев! "Закон о КРТ" будет отменён, и справедливость восторжествует!" - написал Шмаков. 

Недавно к председателю Заксобрания Александру Бельскому с похожим вопросом обращался глава МО "№72" Павел Швец. Муниципальный совет МО №72 подготовил законопроект об отмене закона о КРТ еще в конце 2022 года. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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