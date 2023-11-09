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Муниципал 11:13

МО № 72 попросит Бельского рассмотреть их инициативу об отмене закона о КРТ

фото ЗакС политика МО № 72 попросит Бельского рассмотреть их инициативу об отмене закона о КРТ

Муниципальный совет МО № 72 на заседании 8 ноября принял решение обратиться к председателю Законодательного собрания Александру Бельскому с просьбой рассмотреть законодательную инициативу о признании закона о комплексном развитии территорий (КРТ) утратившим силу. 

Совет подготовил свою инициативу еще в конце 2022 года. Глава МО Павел Швец просил профильную комиссию по градостроительству перенаправить документ на обсуждение в Общественный штаб по вопросам КРТ в Заксобрании, но там решение по инициативе принять не смогли, и она вернулась на рассмотрение в комиссию. В сентябре члены комиссии заочно приняли решение не рекомендовать документ к рассмотрению, а мундепов попросили отозвать законопроект. 

— Комиссия свою функцию выполнила. Она его [законопроект]  рассмотрела, рекомендацию депутатам сформулировала. Теперь нет никаких формальных препятствий, чтобы этот законопроект рассмотреть на пленарном заседании. Надо эту историю как-то завершать. Пускай вносят, рассматривают, я приду, выступлю. Расскажу наши доводы. Нам об этом много жителей говорили, почему надо закон отменять, — сказал Швец на заседании совета. 

Напомним, до этого отменить закон о КРТ пытались муниципалы из МО "Автово". Их инициатива также не была рассмотрена на пленарном заседании. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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