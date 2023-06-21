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Муниципал 19:26

"Мы обязаны не поддаваться панике и слухам": МО "Новоизмайловское" не стало инициировать отмену закона о КРТ

фото ЗакС политика "Мы обязаны не поддаваться панике и слухам": МО "Новоизмайловское" не стало инициировать отмену закона о КРТ

Муниципальный совет МО "Новоизмайловское" не стал включать в повестку заседания 21 июня обсуждение законопроекта об отмене закона Петербурга о комплексном развитии территорий. Его подготовила и предложила внести в ЗакС депутат от КПРФ Галина Кукарцева.

На самом заседании она отсутствовала. Кукарцева рассказала ЗАКС.Ру, что находится в плановом отпуске, а рассмотреть свою инициативу просила главу муниципалитета Сергея Шубина ("Единая Россия") еще с апреля.

Шубин нежелание обсуждать вопрос объяснил тем, что основные претензии граждан к закону можно снять, только изменив нормы федерального законодательства. Работой над проектом таких изменений занят общественный штаб по вопросам КРТ при Законодательном собрании, напомнил глава.

"Надо действовать грамотно. Мы с вами на местном уровне обязаны просто не поддаваться панике и слухам, а разбираться с точки зрения юридической, с точки зрения правового регулирования", - обратился Шубин к коллегам.

Напомним, инициировать отмену закона о КРТ в "Новоизмайловском" не в первый раз. На одно из заседаний совета массово пришли местные жители, опасавшиеся риска новой реновации. 

Фото: Жители МО Новоизмайловское | Московский район/ВКонтакте


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