В МО "Новоизмайловское" снова попытались обсудить отмену КРТ

Глава муниципального совета МО "Новоизмайловское" Сергей Шубин, который избирался в совет от "Единой России", на заседании 22 марта не стал рассматривать вопрос о законодательной инициативе по отмене закона о комплексном развитии территорий, рассказала мундеп Галина Кукарцева. Отмены КРТ требовали местные жители, которые пришли на заседание.

- Когда жители пришли, им предоставили слово только в конце, после окончания заседания, когда депутаты "Единой России" стали расходиться. Дали возможность задать вопрос. Первый вопрос был о реновации, но Сергей Борисович сказал, что он этим вопросом не будет заниматься, это якобы не входит в вопросы местного самоуправления, - рассказала Кукарцева.

Мундеп отметила, что глава округа предложил собравшимся направить свои предложения в Общественный штаб по вопросам КРТ при Законодательном собрании. Кукарцева также предлагала направить в ЗакС пожелания местных жителей в виде обращения, но Шубин категорически отказался. Корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось связаться с главой МО.

Всего на заседание депутатов 22 марта пришли порядка десяти жителей. В августе 2022 года у муниципалитета собиралась толпа около сотни людей по этому же вопросу. Тогда Шубин также не стал давать каких-либо внятных ответов.

Напомним, неделей ранее депутаты МО "Народный" также отказались обращаться в парламент с законодательной инициативой об отмене закона о комплексном развитии территорий.

Константин Леньков