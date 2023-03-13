МО "Народный" отказался выступать за отмену закона о КРТ

Совет депутатов МО "Народный" не будет обращаться к Законодательному собранию с инициативой об отмене закона о комплексном развитии территорий. Такое решение было принято на собрании мундепов 13 марта, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Вопрос был включен в повестку заседания по инициативе местных жителей. Нужного количества голосов за признание документа утратившим силу собрать не удалось.

Автором инициативы выступила депутат Галина Бачманова, которая избралась в совет в качестве самовыдвиженца. На заседании она рассказала, что получила более 160 обращений с требованием отменить закон. Она заявила, что при реализации программы КРТ могут быть нарушены имущественные права петербуржцев. По оценке мундепа, под действие закона могут попасть порядка миллиона владельцев недвижимости в "хрущевках", при этом никакой гарантии достойной выплаты взамен старого жилья нет.

- Город не берет на себя защиту жителей от рисков низкой оценки жилья, жители останутся один на один с застройщиком. Как это будет происходить — никого не волнует. Застройщик скажет "вот тебе ключи, не хочешь — выселим тебя по суду", - сказала Бачманова.

Также на заседание пришел депутат Заксобрания от "Единой России" Антон Рудаков, который обратил внимание собравшихся на то, что некоторые положения закона приостановлены, и сейчас ни один дом в Петербурге не может попасть в программу. Единоросс также напомнил, что городские власти ведут работу по совершенствованию закона о КРТ. В пример он привел Общественный штаб при Законодательном собрании.

- Я не понимаю смысл дополнительной инициативы об отмене. Отменить можно все законы, но если мы привели в соответствие с федеральным законом, закон о комплексном развитии территорий нужен в любом случае нашему городу, который гармонично развивается. Мы должны не отменять, а, наоборот, сделать закон комфортным для жителей, — сказал Рудаков.

Последующее обсуждение перешло в формат вопросов и ответов. Глава округа Вадим Бушин дал слово всем желающим. Люди интересовались, почему нельзя вместо реновации направить средства на капитальный ремонт. Некоторые рассказали, что разочаровались в "Единой России".

— Мы не хотим уезжать из наших уютных, обжитых квартир. Никаких поправок мы не хотим. Вам как, не слышно? Вы плохо говорите по-русски? Я голосовала, я ваш избиратель, голосовала за "Единую Россию", а вы проголосовали против меня. И против всех, потому что вы за этот чудовищный закон. В следующий раз мы вам свои голоса не отдадим, - обратилась одна из жительниц к Рудакову.

Депутат совета Дмитрий Горохов, избранный от "Яблока", призвал коллег поддержать законодательную инициативу. Он полагает, что выражая протест на муниципальном уровне, депутаты смогут заставить членов парламента прислушаться к мнению горожан. Ещё "яблочник" выступил за то, чтобы Заксобрание обратилось к Госдуме с требованием отменить федеральный закон, однако он предполагает, что такой вариант развития практически невозможен.

Помимо местных жителей, на собрание пришли члены Общественного штаба при Заксобрании Татьяна Атанасова и Игорь Кленов. Последний рассказал, что за полгода работы штаб не смог достичь сколько-нибудь значимых успехов в совершенствовании законодательства. Он считает, что необходимо отменить нынешний закон и принять новый документ, в котором учитывалось бы мнение петербуржцев.

Последним решил взять слово глава муниципалитета Бушин. Он назвал разговор полезным и содержательным. Поддерживать инициативу он отказался, несмотря на то, что у него, как и многих, "есть вопросы" к закону. Он предложил направить замечания и предложения Рудакову, чтобы он смог использовать их при разработке поправок.

— Я предлагаю Антона Юрьевича попросить с учетом услышанных пожеланий и реальных предложений, которые здесь прозвучали, работать и дальше над этим законом, - кратко выступил глава округа.

Из 13 депутатов законодательную инициативу поддержали трое. Шестеро мундепов проголосовали "против". Ещё четверо воздержались.









Ранее с инициативой об отмене закона о КРТ выступали муниципальные депутаты из МО "Автово" и МО № 72. Оба законопроекта так и не были рассмотрены на пленарном заседании парламента, но профильные комиссии пока дают негативный отзыв на предложения муниципалов.

Константин Леньков