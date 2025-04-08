Глава МО "Смольнинское" не стала комментировать конфликт с руководителем МА

Возглавляющая МО "Смольнинское" Людмила Смирнова отказалась комментировать ЗАКС.Ру прошедшее 2 апреля заседание муниципального совета, на котором большинство депутатов проголосовали за расторжение контракта с главой МА Дмитрием Путинцевым. Получить комментарий последнего к моменту выхода заметки не удалось.

За сложение полномочий главы МА проголосовали 13 депутатов, включая саму Смирнову, сообщал в своем Telegram-канале по итогам заседания депутат "Смольнинского" Павел Смоляк. Он уточнил, что поводом для этого послужило отсутствие документа о том, что Путинцев возглавляет городское отделение Всероссийского общества охраны природы. При этом, с его слов, сам глава МА заявил, что предоставлял необходимые бумаги, но их якобы не зарегистрировали.

По информации 78.ru, Путинцев мог дважды нарушить требования федерального законодательства. Речь идет о нормах, согласно которым муниципальные служащие не имеют права участвовать в управлении коммерческими организациями и НКО или же руководить НКО без разрешения нанимателя. Как писал Смоляк, представитель прокуратуры счел достаточным ограничиться вынесением замечания Путинцеву. Тем не менее, большинством голосов депутаты совета проголосовали за расторжение контракта.

Вопросы расторжения контракта с главой местной администрации регламентируются федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". В целом это может произойти либо по соглашению сторон, либо же в судебном порядке по заявлению муниципального совета, главы МО или главы региона. Основанием для обращения в суд может послужить нарушение руководителем администрации запрета на предпринимательскую и иную оплачиваемую деятельность, за исключением "преподавательской, научной и иной творческой".

Существует, впрочем, возможность расторжения контракта по суду на основании заявления от самого главы МА. В этом случае речь может идти о нарушениях условий договора со стороны органов МСУ или госвласти.

Получить ответ Путинцева на вопрос о его планах корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось. По информации "Фонтанки", после заседания он оказался в больнице. В беседе с изданием он назвал голословными обвинения в свой адрес. От разговора о дальнейших своих действиях муниципал воздержался.

В своей нынешней должности Путинцев пребывает с ноября 2024 года, то есть немногим менее пяти месяцев. Отметим, что о должности в Обществе охраны природы он оповестил депутатов "Смольнинского" непосредственно на заседании, на котором состоялись выборы главы МА. Процедура предусматривала краткий рассказ каждого из трех претендентов о себе. Кандидатуру Путинцева тогда поддержали 14 депутатов из 17. Новоизбранный глава в тот момент сам был муниципальным депутатом: на выборах в сентябре 2024 года он прошел в совет МО "Лиговка-Ямская" в качестве самовыдвиженца. После избрания главой МА он сложил полномочия.

"Смольнинское" известно в Петербурге как один из самых "проблемных" муниципалитетов. В предыдущем, шестом созыве, депутаты так и не смогли выбрать нового главу. В результате все пять лет руководил МО предыдущий глава Григорий Ранков, который даже не был избран. Сложившиеся противоречия привели, в частности, к тому, что депутаты были вынуждены устраивать собрания перед входом в здание. В августе 2021 года собранию помешала дымовая шашка, позже силовики обнаружили на месте "фрагмент пиротехнического дымного факела и пластиковый корпус неустановленного устройства с проводами и антеннами". В итоге в марте 2024 года губернатор Александр Беглов распустил "Смольнинское" за непроведение правомочных собраний.

Среди прочего, следствием конфликтов в прошлом созыве стала невозможность принятия бюджета МО, из-за чего выделяемая на год сумма просто делилась на 12 частей по количеству месяцев и после этого расходовалась. Нынешний бюджет стал первым за прошедшие годы.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру