МО "Смольнинское" опубликовало бюджет на следующие три года

На сайте МО "Смольнинское" опубликованы документы по принятому бюджету на 2025-2027 годы. Сам бюджет был принят на заседании муниципального совета 11 декабря.

Всего в 2025 году "Смольнинское" запланировало расходы в размере 284,8 млн рублей, при этом в следующие два года их величина должна будет уменьшаться. Так, в 2026 году муниципалы рассчитывают потратить 253 млн, а в 2027 году — 239 млн рублей.

В следующем году на работу муниципального совета планируется потратить 13 млн рублей, в том числе немногим менее 2,5 млн рублей — на работу главы МО. Также чуть менее 2,5 млн рублей направят на поддержание работы главы местной администрации, при этом на работу самой МА заложили 60,4 млн рублей.

Расходы на благоустройство дворовых и придомовых территорий составят в следующем году 101,9 млн рублей. Еще 29,4 млн рублей израсходуют на проведение зрелищных и досуговых мероприятий и 12,7 млн рублей — на физкультуру и спорт.

Плата за участие "Смольнинского" в Совете муниципальных образований будет увеличиваться от года к году, следует из документа. В 2025 году МО выложит за это 144 тысячи рублей, в 2026 году — 150 тысяч рублей, а в 2027 году — 156 тысяч рублей. Решение о вхождении в состав СМО было принято в середине ноября.

Нынешний бюджет стал для "Смольнинского" первым за прошедшие годы. В прошлом созыве депутаты не смогли договориться о выборах главы МО, из-за чего свои обязанности продолжил выполнять Григорий Ранков. Свой пост он оставил только в сентябре 2024 года, когда большинством голосов на место главы была избрана Людмила Смирнова.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру