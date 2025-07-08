Клад-депутат: Кто такой Михаил Ветров из МО "Шушары"

Депутата МО "Шушары" Михаила Ветрова можно назвать одним из самых медийных мундепов Петербурга этого созыва. Практически каждую неделю о его инициативах рассказывают крупнейшие городские и федеральные СМИ. ЗАКС.Ру рассказывает о деятельности предпринимателя и муниципала Ветрова.

Петербуржец Михаил Ветров избрался муниципальным депутатом МО "Шушары" в 2024 году от "Единой России". С 2022 года он является общественным помощником депутата Государственной думы от Пушкинского района Виталия Милонова. С момента избрания он направил федеральным чиновникам два десятка инициатив, посчитал ЗАКС.Ру. Все они первым делом публиковались на сайте Russia Today. После этого они практически всегда получали огласку в других крупных изданиях. Его предложения комментировали в регионах, в Госдуме, и даже в Кремле.

Что предлагал Ветров?

В инициативах муниципала прослеживается несколько тем: регулирование использования средств индивидуальной мобильности, ограничение продажи определенных товаров детям, воспитание детей в школах, а также борьба с западным влиянием.

Так, Ветров предложил увеличить штраф за езду вдвоем на электросамокате, пересадить на электросамокаты полицейских, а также стандартизировать облик автомобилей каршеринга. Временами Ветров предлагал противоречивые инициативы. Например, в октябре 2024 года он предлагал разрешить лицам с 16 лет управлять автомобилями и мотоциклами, а в феврале 2025 года - допускать к езде на электросамокате только граждан в возрасте от 21 года. Еще он предлагал запретить в России продажу детской косметики, запретить продажу детям мороженого с энергетиком, организовать в школах сезонное меню, распространить на всю страну встречи школьников с участниками СВО, а также обучать подростков правилам "хорошего тона" при общении с противоположном полом. Также ему принадлежит идея о выпуске детских игрушек, воспевающих героев СВО и предложение помечать специальной меткой товары компаний, которые вернулись на российский рынок после ухода в 2022 году. Инициативу с маркировкой в Кремле, отметим, назвали спорной. Это только часть инициатив, озвученных Ветровым в статусе муниципального депутата. До этого он разослал десятки писем федеральным чиновникам с другими предложениями, будучи председателем Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг.

До избрания Ветров предлагал, например, вернуть в школы пионерские галстуки. На эту инициативу отреагировала в своем блоге журналистка Ксения Собчак. Идею галстуков она не поддержала, но отметила его инициативность.

- Ну а вы, Михаил, как говорит Элла Памфилова, человек молодой - у вас все впереди. Какой опыт инициатив - заменить День Святого Валентина Днем дружбы и товарищества, Хэллоуин - Днем урожая, вкладывать в новогодние наборы патриотические нашивки. Ну и еще столько пустой и бессмысленной деятельности, на всем и не сконцентрируешься", - говорила Собчак.

С бывшей кандидаткой в президенты Ветров позже познакомился лично во время съемок интервью с депутатом Милоновым. Тогда телеведущая обратила внимание на то, что Ветров ходит с двумя мобильными телефонами. До этого, как отметила Собчак, она наблюдала такое количество гаджетов у рэперов.

Депутат-бизнесмен

Сегодня Ветров, в свободное от депутатской деятельности время, занимает должности генерального директора в трех компаниях. Это ООО "В-ПУХ", ООО "П-ОНЛАЙН", ООО "Кладмармелад". С деятельностью последней организации, вероятно, знакомы все, кто в последние годы посещал Невский проспект - там находится несколько одноименных магазинов с мармеладом. Как рассказывал Ветров в интервью журналу "Собака.ру", на создание магазинов сладостей его вдохновили похожие лавки в Европе. Он также ставил перед собой амбициозную цель создать подобие магазина M&M’s в Нью-Йорке.

Несмотря на заметный размах мармеладного бизнеса, это его не самый крупный актив. ООО "П-ОНЛАЙН" - это интернет сайт по продаже различных мелочей для оформления праздника, в основном воздушных шаров. По данным налоговой службы, этот бизнес в 2024 году принес чистую прибыль в размере 5,8 млн рублей. Продажа мармелада - 3,2 млн рублей. ООО "В-ПУХ" - еще одна фирма по доставке воздушных шаров. В 2024 году принесла доход в 1,8 млн рублей.

Также муниципал является регулярным участником различных форумов, посвященных предпринимательству. С Виталием Милоновым он общается не только по рабочим вопросам. Например, весной 2024 года вместе с начальником он принял участие в крестном ходе по Невскому проспекту. Как и Милонов, Ветров шел в церковном облачении.

Муниципал федеральных масштабов

В беседе с ЗАКС.Ру Ветров рассказал, что ведет свою медийную деятельность из-за своего искреннего интереса к медиаотрасли. Упоминания в федеральных СМИ, по его словам, на его жизнь особо никак не влияют.

- В бизнесе мне пока это особо не помогает, потому что я занимаюсь продажей сладостей и воздушных шаров, но в общем и целом хочется стать одним из известных петербургских бизнесменов, иметь узнаваемость в городе. Так или иначе, со временем бизнес растет и хочется определенное положение в обществе занимать. Это приятно. Все мы немного самолюбивы, но, тем не менее, хочется какого-то развития. <...> Для меня это просто очень интересно. И политика, и общественные дела. Мне с детства это интересно, - сказал Ветров.

Ветров не отрицает, что такой имидж в медиаполе в будущем сможет помочь ему в продвижении собственных целей. На вопрос корреспондента ЗАКС.Ру, собирается ли он выйти за рамки муниципального совета и принять участие в выборах 2026 года, Ветров не смог однозначно ответить.

- Честно говоря, всерьез я об этом пока не думал. Я только недавно избран муниципальным депутатом. Так или иначе, нужно показать себя, создать себе какой-то бэкграунд минимальный. <...> Я не исключаю для себя [участие в выборах], но у меня есть наставник, Виталий Валентинович Милонов. Я очень полагаюсь на его мнение. Если есть возможность попробовать - я с удовольствием попробую, - добавил муниципал.

Корреспондент ЗАКС.Ру узнал мнение Виталия Милонова.

- Михаил Михайлович - член партии "Единая Россия", поэтому Михаил Михайлович действует в четкой парадигме нравственно-этических установок руководства партии, Дмитрия Анатольевича Медведева, и генерального верховного совета "Единой России". Поэтому, естественно, для нас, единороссов, есть партийное решение, которое определяет наши планы. Я могу сказать, Михаил Михайлович как общественный помощник оказывает мне помощь с работой с населением. А его деятельность вне рамок общественного помощника - я бы мог комментировать, если бы она шла в разрез с моими интересами. Я читаю иногда. Где-то вижу совершенно здравые инициативы. Где-то, может быть, они требуют уточнения. Что в этом плохого? Лучше такой, чем какой-то мелкий бюрократ. Еще, не дай бог, коррупционер. Молодец, - рассказал Милонов в беседе с ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото с личной страницы Михаила Ветрова в VK