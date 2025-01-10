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Муниципал 15:45

Мундеп из Шушар предложил оснастить полицейских электровелосипедами

фото ЗакС политика Мундеп из Шушар предложил оснастить полицейских электровелосипедами

Депутат МО "Шушары" Михаил Ветров предложил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву сформировать отряд полиции с электро-велосипедами или скутерами, который следил бы за соблюдением правил дорожного движения курьерами и другими пользователями средств индивидуальной мобильности, сообщил телеканал RT.

В своем письме министру Ветров написал, что сейчас улицы крупных городов перегружены электросамокатах и электровелосипедами, водители которых нередко пренебрегают правилами езды на СИМ. Скорость пеших патрулей полиции недостаточна для того, чтобы угнаться за потенциальными нарушителями, а на служебном автомобиле силовики не смогут сравниться с электросамокатом в маневренности.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу Вас рассмотреть возможность формирования отдельных отрядов полиции, оснащенных электрическими скутерами и электровелосипедами для поддержания соблюдения закона водителями данного типа СИМ. Данная мера станет адекватным ответом на сложившиеся реалии на улицах российских городов", - приводит выдержку из обращения RT.

Ранее Ветров направлял чиновникам другие инициативы, например, о запрете продажи детской косметики или о разработке единых правил использования пиротехники и фейерверков

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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