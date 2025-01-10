Мундеп из Шушар предложил оснастить полицейских электровелосипедами

Депутат МО "Шушары" Михаил Ветров предложил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву сформировать отряд полиции с электро-велосипедами или скутерами, который следил бы за соблюдением правил дорожного движения курьерами и другими пользователями средств индивидуальной мобильности, сообщил телеканал RT.

В своем письме министру Ветров написал, что сейчас улицы крупных городов перегружены электросамокатах и электровелосипедами, водители которых нередко пренебрегают правилами езды на СИМ. Скорость пеших патрулей полиции недостаточна для того, чтобы угнаться за потенциальными нарушителями, а на служебном автомобиле силовики не смогут сравниться с электросамокатом в маневренности.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу Вас рассмотреть возможность формирования отдельных отрядов полиции, оснащенных электрическими скутерами и электровелосипедами для поддержания соблюдения закона водителями данного типа СИМ. Данная мера станет адекватным ответом на сложившиеся реалии на улицах российских городов", - приводит выдержку из обращения RT.

Ранее Ветров направлял чиновникам другие инициативы, например, о запрете продажи детской косметики или о разработке единых правил использования пиротехники и фейерверков.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру