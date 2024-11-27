Депутат МО "Шушары" предложил убрать детскую косметику с рынка

Депутат муниципального образования поселка Шушары в Санкт-Петербурге и председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров обратился к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с предложением запретить продажу детской косметики, сообщает 27 ноября RT.

Ветров отметил, что дети более подвержены влиянию рекламы и скрытого маркетинга по сравнению со взрослыми. Он указал, что крупные корпорации зарабатывают миллиарды на детском рынке, включая игрушки, одежду и гаджеты. Однако, по его мнению, более спорной остается сфера детской красоты, где предлагаются уходовые косметические средства, наборы для макияжа и другие аналогичные товары.

Депутат подчеркнул, что такие продукты, в отличие от средств детской гигиены, формируют у детей привязанность к определенным стандартам внешности и поведения, а также приучают к использованию дорогой косметики. Он выразил мнение, что подобные товары могут негативно влиять на психику несовершеннолетних, искажая их представления о красоте и подталкивая к преждевременному взрослому образу жизни.

Ветров предложил провести изучение этой проблемы и, в случае подтверждения его выводов, рассмотреть возможность изменения нормативно-правовой базы для полного изъятия детской косметики с российского рынка.

Напомним, недавно Ветров предложил Минпросвещения вернуть в школы оценки за поведение.

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