Мундеп Ветров предложил установить единые правила для запуска фейерверков

Муниципальный депутат поселка Шушары Михаил Ветров предложил ограничить использование пиротехники в опасных для людей местах, таких как дворы жилых домов, автостоянки, заправки и медицинские учреждения. Он направил соответствующее обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, сообщает 11 декабря RT.

По мнению депутата, в крупных городах необходимо усилить контроль над запуском фейерверков, чтобы снизить риск возгораний и других инцидентов.

"Декабрь и январь — самые популярные месяцы в году для запуска фейерверков среди наших сограждан. Однако бесконтрольные запуски салютов могут нести серьёзную опасность возникновения пожаров при попадании в окна, на крыши жилых домов, автостоянки и иные объекты", — предупредил депутат.

"Деловой Петербург" передает, что ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал регионы ввести запрет на использование пиротехники в новогоднюю ночь. В прошлом году в 26 субъектах страны городские салюты были отменены, а в 11 регионах введены ограничения на частное использование фейерверков.

Напомним, 9 декабря губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что бюджетные средства региона на Новый год пойдут не на салюты и взрослые праздники, а на детские мероприятия. Он так же посоветовал без излишеств украшать города.

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