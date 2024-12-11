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Муниципал 13:22

Мундеп Ветров предложил установить единые правила для запуска фейерверков

фото ЗакС политика Мундеп Ветров предложил установить единые правила для запуска фейерверков

Муниципальный депутат поселка Шушары Михаил Ветров предложил ограничить использование пиротехники в опасных для людей местах, таких как дворы жилых домов, автостоянки, заправки и медицинские учреждения. Он направил соответствующее обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, сообщает 11 декабря RT.

По мнению депутата, в крупных городах необходимо усилить контроль над запуском фейерверков, чтобы снизить риск возгораний и других инцидентов.

"Декабрь и январь — самые популярные месяцы в году для запуска фейерверков среди наших сограждан. Однако бесконтрольные запуски салютов могут нести серьёзную опасность возникновения пожаров при попадании в окна, на крыши жилых домов, автостоянки и иные объекты", — предупредил депутат.

"Деловой Петербург" передает, что ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал регионы ввести запрет на использование пиротехники в новогоднюю ночь. В прошлом году в 26 субъектах страны городские салюты были отменены, а в 11 регионах введены ограничения на частное использование фейерверков.

Напомним, 9 декабря губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что бюджетные средства региона на Новый год пойдут не на салюты и взрослые праздники, а на детские мероприятия. Он так же посоветовал без излишеств украшать города.

фото: Unsplash


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