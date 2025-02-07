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Муниципал 9:34

МО "Семеновский" подписал соглашение о сотрудничестве с Псковским районом

фото ЗакС политика МО "Семеновский" подписал соглашение о сотрудничестве с Псковским районом

Глава МО "Семеновский" Илья Стрелков подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем Псковского района Псковской области Натальей Федоровой. Документом закрепят взаимодействие двух муниципальных образований по ключевым направлением. Встреча Стрелкова и Федоровой состоялась 6 февраля в здании администрации Псковского района в столице региона.

"Межрегиональное сотрудничество открывает новые возможности для развития территорий, обмена опытом и реализации совместных проектов. Первый шаг сделан — впереди плодотворная работа", - говорится в сообщении МО "Семеновский".

Псковский район расположен вокруг Пскова — сам город в состав административной единицы не входит. 

Отметим, Псковская область — не чужой для Стрелкова регион. Ранее он неоднократно принимал участие в местных электоральных проектах. В частности, в ряде СМИ он упоминался как глава штаба наблюдения за выборами при Общественной палате Псковской области, а также руководил дискуссионной площадкой "Экспертный клуб: Псковский регион" — похожая площадка работала в Петербурге в период сентябрьских выборов.

Ранее глава МО "Семеновский" Стрелков договорился о сотрудничестве с продовольственным фондом "Русь". 

Константин Леньков / Фото МО "Семеновский"


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