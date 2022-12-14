ЗакС принял закон об уличных музыкантах

Законодательное собрание Петербурга на заседании 14 декабря в окончательном чтении приняло законопроект о выступлениях уличных артистов. Согласно документу, правительство подготовит список мест, где разрешено проводить концерты. Они разделятся на два типа: где нельзя играть на барабанах и включать аппаратуру и где - можно.

Все свои выступления артисты должны будут согласовывать с органами власти. Как именно будет происходить этот процесс, правительство определит позже.

Подавать заявки депутаты разрешили с 16 лет. Плату за согласования выступления брать не будут, а отказать могут из-за неоднократного нарушения правил, сказано в документе.

Предложения "Яблока" и "Справедливой России - За правду" по ослаблению законопроекта большинство депутатов на прошлом заседании не приняли. В частности, парламентарии оказались изменить согласование выступлений, на уведомление.

После первого чтения документа несколько известных музыкантов выступили с его критикой. Похожий законопроект депутаты планировали принять еще в прошлом созыве, тогда они тоже столкнулись с недовольством уличных артистов, а проект закона так и не был принят.

София Саттарова