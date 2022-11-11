Олег Гаркуша и Максим Леонидов высказались против законопроекта об уличных музыкантах

Известные петербургские музыканты записали видеообращения с критикой проекта городского законопроекта, регламентирующего деятельность уличных артистов и музыкантов и принятого в начале октября в первом чтении. Видеозаписи с речами Олега Гаркуши ("Аукцыон"), Максима Леонидова, Михаила Новицкого и Дмитрия Подосенова (директор арт-центра "Гаркундель") распространило через свою пресс-службу региональное отделение партии "Яблоко".

Фронтмен "Аукцыона" считает, что законопроект представляет собой чрезмерную бюрократизацию свободы творчества и что за границей он ничего подобного не встречал. Леонидов, в свою очередь, сделал акцент на том, что не все культурные мероприятия подлежат точному прогнозированию.

"Представьте себя на месте музыканта, который подает согласование, чтобы выступить каком-нибудь участке. Ведь он не может заранее знать, какая будет погода через две недели", - произнес участник группы "Секрет".

Напомним, что инициатива предписывает уличным музыкантам уведомлять чиновников о своих выступлениях. За пренебрежение этой процедурой предполагаются наказания в виде штрафов.