Законодательному собранию Петербурга исполнилось 30 лет

В Петербурге отмечают знаковую дату – 30-летие Законодательного Собрания, которое стало одним из ключевых институтов городской власти, об этом 14 декабря в своем Telegram-канале написал председатель петербургского парламента Александр Бельский.

Как отметил спикер, этот относительно молодой орган продолжает многовековую традицию парламентаризма, восходящую к эпохе Городской думы.

За три десятилетия депутаты приняли более 11,6 тысячи нормативно-правовых актов – фактически по одному документу в каждый рабочий день. По словам депутата, эти решения стали ответом на вызовы времени. Так, Устав Санкт-Петербурга был утвержден в числе первых документов, меры поддержки бизнеса разрабатывались во время пандемии и введения санкций, а льготы для военнослужащих и их семей – с началом специальной военной операции, написал Бельский.

"За 30 лет город вместе со страной совершил огромный рывок в развитии, и каждый ключевой проект подкреплен законодательно. Является результатом совместной работы парламента, Правительства Петербурга, муниципалов и федерального центра", – заявил парламентарий.

Как отметил спикер, итоги работы ЗакСа впечатляют, однако впереди еще много важной работы. В конце Бельский поздравил всех депутатов, сотрудников и партнёров Законодательного Собрания и пожелал благополучия, здоровья и энергии.

Напомним, что за этот год к 30-летию ЗакСа Петербурга в городе выпустили проездной "Подорожник" и почтовую марку, а также приурочили к юбилею установку копии картины Ильи Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года" и возвращение мраморных собак в Мариинский дворец. В четверг, 12 декабря, с 30-летием ЗакС поздравил президент России Владимир Путин.

Фото: ЗАКС.Ру