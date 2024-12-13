ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:17

"Почта России" выпустила памятную открытку к 30-летию ЗакСа Петербурга

фото ЗакС политика "Почта России" выпустила памятную открытку к 30-летию ЗакСа Петербурга

В Мариинском дворце состоялась церемония спецгашения почтовой открытки, приуроченной к юбилею Законодательного собрания Петербурга, об этом 13 декабря в своем Telegram-канале рассказал спикер городского парламента Александр Бельский.

Тираж ограничен – доступно всего лишь тысяча экземпляров открытки. По словам Бельского, юбилейная открытка будет интересна не только жителям города, но и коллекционерам-филателистам. 

"Создание почтовых карточек к знаменательным датам – добрая традиция Почты России, и мы рады, что парламент стал ее частью", – отметил председатель ЗакСа Александр Бельский.

Напомним, что на парадную лестницу Мариинского дворца вернулись мраморные собаки, которые находились на реставрации. Бельский тогда отметил, что это один из самых дорогих подарков к 30-летию парламента.

Фото: Telegram-канал Александра Бельского


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




Новости13 декабря
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама