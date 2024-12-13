"Почта России" выпустила памятную открытку к 30-летию ЗакСа Петербурга

В Мариинском дворце состоялась церемония спецгашения почтовой открытки, приуроченной к юбилею Законодательного собрания Петербурга, об этом 13 декабря в своем Telegram-канале рассказал спикер городского парламента Александр Бельский.

Тираж ограничен – доступно всего лишь тысяча экземпляров открытки. По словам Бельского, юбилейная открытка будет интересна не только жителям города, но и коллекционерам-филателистам.

"Создание почтовых карточек к знаменательным датам – добрая традиция Почты России, и мы рады, что парламент стал ее частью", – отметил председатель ЗакСа Александр Бельский.

Напомним, что на парадную лестницу Мариинского дворца вернулись мраморные собаки, которые находились на реставрации. Бельский тогда отметил, что это один из самых дорогих подарков к 30-летию парламента.

Фото: Telegram-канал Александра Бельского