Ржаненков анонсировал новый поход в магазин за полезными продуктами

Депутат Заксобрания Петербурга Александр Ржаненков собирается снять еще один ролик о том, как собрать полезную продуктовую корзину и при этом не выйти за рамки бюджета в 1000 рублей. Новое видео парламентарий пообещал снять с учетом отзывов своих подписчиков в социальных сетях. В частности, некоторые пользователи раскритиковали выбор магазина. Прошлый ролик сняли в "Перекрестке".

""Перекрёсток" - не бюджетный супермаркет, и с учетом реальных пенсий, зарплат и выплат уложиться в тысячу рублей - действительно сложно, а иногда и невозможно.

Мы не собирались выдавать этот набор за "решение", а хотели показать, какие здоровые продукты можно купить на эту сумму. И да, получилось неоднозначно. Но лучше честно показать сложность, чем делать вид, что всё в порядке", - написал Ржаненков.

В ответ на сообщения подписчиков парламентарий решил провести опрос, какую торговую сеть ему следует посетить. На момент публикации в лидерах рейтинга числятся гипермаркеты "Лента", "Пятерочка" и "Семишагофф".

Напомним, на выходных Ржаненков опубликовал ролик, в котором закупился различными товарами. В список покупок вошли, например, кефир, яблоки, куриная голень и другие продукты. Так депутат хотел сообщить о скором выходе подкаста с профессором Владимиром Дадали о правильном питании.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру