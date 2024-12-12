Путин поздравил петербургский ЗакС с 30-летием

Президент России Владимир Путин направил в Законодательное собрание Петербурга поздравление по случаю 30-летия городского парламента. Обращение главы государства петербургским законотворцам опубликовали на ресурсах Заксобрания 12 декабря. В своем письме Путин отметил работу парламента за прошедшие годы, направленную на формирования законодательной базы для развития Петербурга как современного и комфортного для жизни города с богатой историей.

"И всегда, в решении приоритетных задач – вы ставите во главу угла интересы граждан, их проблемы и чаяния, уделяете неустанное внимание поддержке ветеранов, многодетных семей, молодежи. Уверен, что и впредь компетентность, ответственный подход к делу, конструктивное взаимодействие с исполнительными органами власти, политическими партиями и общественными объединениями – позволят вам трудиться с полной отдачей – на благо родного города и его жителей" - говорится в обращении.

Также свои поздравления с юбилеем в Заксобрание направили спикер Совета Федерации, экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин и патриарх Кирилл. Глава Петербурга Александр Беглов также поздравил депутатов.

Первое заседание Законодательного собрания состоялось 14 декабря 1994 года. В год празднования круглой даты в парламенте прошел ряд мероприятий, посвященных юбилею. Например, флаг с символикой ЗакСа отправили в отдаленные уголки планеты и даже в космос.

Константин Леньков / Фото с сайта Кремля