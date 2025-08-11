В Песочном устроят фестиваль реконструкторов за 2,2 млн рублей

Местная администрация МО "Поселок Песочный" готова заплатить до 2,2 млн рублей за организацию военно-исторического фестиваля на тему Великой Отечественной войны, следует из информации на сайте госзакупок. Подача заявок стартовала 11 августа, предложения будут принимать до начала следующей недели.

Пятичасовой фестиваль планируют провести на территории поселка до середины октября. Исполнителю контракта предстоит подготовить сценарный план, прописав в нем "постоянное взаимодействие" артистов со зрителями, подготовить территорию для проведения мероприятия, предоставить сцену, звуковое оборудование и декорации для театрализованной постановки.

В описании объекта закупки указаны четыре интерактивные выставки, которые заказчик рассчитывает увидеть на фестивале. Речь идет о таких экспозициях, как "Танк КВ-1 в обороне поселка Песочный", "Артиллерия Красной армии в обороне Ленинграда", "Оружие Морской пехоты и площадка подготовки 1-й отдельного батальона морской пехоты КБФ к боям за Ленинград" и "Финские войска под Ленинградом". При их проведении интерактивная игра по ремонту и заправке танка, 10-минутная постановка боя противотанковой пушки с вражеским танком и демонстрация применения трех видов оружия — винтовки, пистолета-пулемета и револьвера. На посвященной финской армии площадке представят финские легкий танк, бронеавтомобиль и вооружение, лекторы на этой инсталляции будут облачены в немецкую форму времен войны.

Участие в организации боя должны принять не менее 30 человек. Организатор должен будет устроить не менее 20 имитаций стрельбы из артиллерийского орудия с соответствующим количеством имитаций наземных взрывов.

Среди целей закупки обозначены реализация муниципальной программы по военно-патриотическому воспитанию граждан, привлечение жителей и гостей Песочного в местных, районных и городских мероприятиях "с целью повышения уровня интеграции", а также создание благоприятных условий для развития нравственного, духовного и культурного потенциала граждан.

Ранее стало известно о планах МО "Поселок Шушары" потратить до 462 тысяч рублей на празднование Дня основания поселка Славянка. Датой трехчасового мероприятия обозначено 11 октября, развлекать гостей планируют мастер-классами и выступлениями вокальных коллективов, шоу-балета и артистов с репертуаром на тему СВО.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного