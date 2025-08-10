МО "Шушары" потратит на праздник ко дню поселка Славянка до 462 тысяч рублей

Местная администрация МО "Шушары" собирается организовать праздничное мероприятие по случаю Дня основания поселка Славянка, расположенного на юге муниципалитета. На эти цели из городского бюджета готовы потратить до 462 тысяч рублей, следует из закупки, опубликованной 8 августа. Событие состоится 11 октября на территории Грин-парка.

Мероприятие продлится не менее трех часов. На территории парка организуют несколько интерактивных сцен и сцену. Всего запланированы четыре площадки: с каруселью или мастер-классами с фокусами и жонглированием, мастер-классами по моделированию из воздушных шаров (в частности, собачки, жирафа, бабочки, цветка и сабли), игровая зона для детей, а также мастер-класс по чеканке монет.

На сцене гостей праздника будут ждать вокальные коллективы, шоу-балет, а также выступление артистов с репертуаром, посвященном героям специальной военной операции.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о планах МО "Металлострой" выделить на празднование Дня поселка до 2 млн рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру