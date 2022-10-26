Стало известно, что не так с декларацией главы Лиговки-Ямской Войтановского

Глава МО "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский, полномочия которого были прекращены 14 октября по решению Смольнинского районного суда Петербурга по иску прокуратуры, не отразил в декларации за 2020 год доход в размере 38,8 млн рублей, неверно указал уставный капитал организации в разделе "сведения о ценных бумагах", а также не отметил счет в банке и фонд, названный в его честь. Войтановский утверждал что, что присылал уточненную декларацию в Смольный. ЗАКС.Ру ознакомился с решением суда и узнал, как Войтановский пытался "внести правки" в свой отчет.

Уточненные данные декларации, датированные апрелем 2021 года были обнаружены сотрудниками комитета территориального развития в октябре 2021 года. Чиновники нашли конверт в почтовой ячейке на первом этаже "Невской ратуши". Эти ячейки не предназначены для заказной корреспонденции - туда попадают лишь уведомления о новых письмах. Сам конверт, якобы отправленный в апреле, был изготовлен ЗАО "Полиграф-защита" лишь июне, через два месяца после его "отправки". Также на концерте отсутствовал штрих-код, который есть на всех заказных письмах.

Сотрудница почтового отделения, которое могло заниматься отправкой письма, обратила внимание, что на маркировке письма плохо пропечатан месяц отправления. Она предположила, что штамп могли "подвергнуть корректировке".

Сам Войтановский утверждал, что лично не занимался отправкой письма - это сделал кто-то из сотрудников аппарата муниципалитета. Сотрудники местной администрации разъяснить ситуацию не смогли - они не явились в суд.

Напомним, в Петербурге на днях завершилась череда судебных разбирательств, связанных с Лиговкой-Ямской. Прокуратуре удалось добиться прекращения полномочий главы Войтановского, который намерен оспорить это решения, а также доказать суду бездействие муниципального совета из-за непроведения правомочных собраний. Установленный факт бездействия может стать поводом для роспуска всего совета. ЗАКС.Ру вспоминал, чем успел отличиться шестой созыв Лиговки-Ямской.

Константин Леньков