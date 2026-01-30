ФСБ заявила о пресечении покушения на жизнь военного в Петербурге

Сотрудники ФСБ предотвратили в Петербурге покушение на жизнь военнослужащего, сообщили 30 января в спецслужбе. По факту подготовки преступления задержан сторонник запрещенной в России украинской террористической организации, возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

По версии ФСБ, задержанный ранее вступил в переписку в Telegram с вербовщиком организации и заявил о готовности совершить теракт. После этого он получил от куратора огнестрельное оружие, провел разведку адреса проживания предполагаемой жертвы и приготовился к совершению убийства.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ России. У него изъят снаряженный патронами "пистолет Макарова" с приспособлением для бесшумной стрельбы", — говорится в опубликованном релизе.

В середине января спецслужба сообщала о задержании россиянки по делу о покушении на сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, которое должно было состояться в Петербурге. В ФСБ считают, что женщина была завербована украинскими спецслужбами во время проживания в этой стране. В Россию она вернулась якобы по заданию кураторов, задержали ее в Смоленской области при попытке достать оружие и взрывное устройство из тайника.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру