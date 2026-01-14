ФСБ задержала россиянку за подготовку покушения на сотрудника ОПК в Петербурге

Сотрудники ФСБ задержали гражданку России по делу о покушении на сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенного в Ленинградской области, сообщили 14 января в центре общественных связей ведомства. Само покушение должно было произойти на территории Петербурга.

По версии ФСБ, россиянка 1966 года рождения была завербована Службой безопасности Украины во время проживания в этой стране. Там она прошла обучение диверсионно-террористической деятельности, а затем прибыла в Россию.

В Смоленской области россиянка попыталась достать из тайника огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство. В дальнейшем она была задержана.

"У нее изъяты пистолет Макарова, СВУ на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и средства связи, содержащие переписку с находящимися на Украине координаторами террористической деятельности", — заявили в ФСБ.

Задержанная находится под стражей. Следственный отдел УФСБ по Смоленской области возбудил уголовное дело о покушении на приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). состав дела может пополниться статьями о приготовлении к теракту (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ) и о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру