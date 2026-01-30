В Петербурге простились с худруком Капеллы Владиславом Чернушенко

Церемония прощания с бессменным художественным руководителем Академической капеллы, почетным гражданином Петербурга Владиславом Чернушенко состоялась 30 января в здании Капеллы. Участие в гражданской панихиде приняли губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский, сообщили в администрации главы города.

"Мы прощаемся с человеком, который был душой петербургской музыки. Всю свою жизнь он отдал музыке, нашему городу, нашему государству. Владислав Александрович был великим человеком. Всегда и во всём оставался настоящим ленинградцем", — заявил в своей речи Беглов.

Губернатор отметил, что ребенком Чернушенко провел в Ленинграде первую блокадную зиму, и из всех наград самым ценным считал почетный знак "Жителю блокадного Ленинграда".

Чернушенко скончался 26 января в возрасте 90 лет. На протяжении более чем 50 лет он руководил Капеллой, также свыше 20 лет возглавлял Петербургскую консерваторию. В 2016 году ему присвоили звание почетного гражданина Петербурга. В среду пленарное заседание ЗакСа началось с минуты молчания в память о нем.

Андрей Казарлыга / Фото: Смольный