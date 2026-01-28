ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
28 января 2026

Заседание ЗакСа началось с минуты молчания в память о Чернушенко

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский начал заседание парламента 28 января с минуты молчания в память о руководителе петербургской Капеллы, почетном гражданине Владиславе Чернушенко, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Накануне Чернушенко скончался в возрасте 90 лет.

Чернушенко возглавлял капеллу с 1974 года. Он являлся народным артистом СССР, лауреатом Государственных премий России, а также  профессором Санкт-Петербургской консерватории. В 2016 году депутаты Заксобрания присвоили ему звание почетного гражданина Петербурга.

Чернушенко скончался 27 января после тяжелой болезни. Губернатор Александр Беглов в своем обращении назвал его смерть большой утратой для российской культуры и Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру


