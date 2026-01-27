Скончался почетный гражданин Петербурга Владислав Чернушенко

После тяжелой болезни скончался художественный руководитель Государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга, почетный гражданин города Владислав Чернушенко, сообщили в соцсетях учреждения 27 января. Чернушенко возглавлял Капеллу с 1974 года. 14 января он отметил 90-летие.

"С именем Владислава Чернушенко связана целая эпоха в многовековой истории Капеллы. Его вклад в отечественную музыкальную культуру воистину бесценен. Владислав Александрович оставил нам богатейшее творческое наследие, которое во многом определило развитие хорового искусства второй половины XX – начала XXI веков", – говорится в сообщении Капеллы.

Коллектив учреждения выразил соболезнования родным, близким и друзьям Чернушенко. Также глубокие соболезнования выразил председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

"Многогранный, яркий, самобытный — он блистал в хоровом, оркестровом и оперном исполнительстве, дарил публике магию искусства", – написал в соцсетях спикер Бельский.

Чернушенко родился в 1936 году в Ленинграде. С детства занимался музыкой. С отличием окончил Ленинградскую консерваторию, после чего работал дирижером Государственной хоровой капеллы Магнитогорска. В 1962 году он создал Ленинградский камерный хор, которым руководил на протяжении 17 лет. В 1974 году его назначили худруком Ленинградской государственной академической капеллы им. М. И. Глинки. В мае 2016 года Законодательное собрание Петербурга присвоило Чернушенко звание почетного гражданина Петербурга.

Константин Леньков / Фото: Законодательное собрание