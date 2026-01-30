Россия откажется от нанесения ударов по Украине до февраля

До 1 февраля Россия воздержится от нанесения ударов по Украине, заявил 30 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами. По его словам, подобное решение принято в ответ на просьбу президента США Дональда Трампа для обеспечения благоприятных условий во время переговоров.

"Президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров", — приводит запись ответа Пескова telegram-канал "Вы слушали Маяк".

Представитель Кремля не стал отвечать на уточняющий вопрос о том, идет ли речь о приостановке ударов только по энергетическому сектору, или же о нанесении ударов вообще. "По деталям нечего добавить к уже сказанному", — заявил он.

На прошлой неделе в Абу-Даби состоялась первая встреча рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, Украины и США. Новая встреча запланирована на воскресенье, 1 февраля.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру