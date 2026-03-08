Петербург вошел в топ регионов по числу нарушителей ПДД

Ленобласть и Петербург стали одними из регионов-лидеров по числу водителей-нарушителей ПДД и по числу единиц автомототранспорта в стране за 2025 год, сообщил 8 марта ТАСС со ссылкой на статистику МВД РФ. Суммарно в Северной столице и ЛО более 460 тысяч водителей отклонялись от правил дорожного движения. Больше водителей-лихачей обнаружили только в Москве и Московской области – там их количество превышает миллион человек.

В антирейтинг также попали Дагестан, Ставропольский и Алтайский края. Среди округов, где больше всего лихачей, оказались Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа. При этом меньше всего нарушений зафиксировали на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Единиц автомобильного транспорта там также меньше, чем в остальных регионах страны.

Всего в России выявили более 11 млн нарушений за 2025 год. В МВД отмечают, что количество водителей-нарушителей уменьшилось на 376 тысяч по сравнению с 2024 годом.

Летом 2025 года сотрудники Госавтоинспекции провели в Петербурге недельный рейд по выявлению водителей-должников по оплате штрафов. Правоохранители добились погашения штрафов на общую сумму в 4,2 млн рублей.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру