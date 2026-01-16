Полиция нашла 23 нелегальных мигранта в хостеле на территории Апраксина двора

Сотрудники МВД задержали 23 нарушителя миграционного законодательства в ходе проверки в хостеле на территории Апраксина двора, сообщили 16 января в ГУ МВД. Визит правоохранителей состоялся после рейда в торговых рядах того же рынка, о котором полиция отчиталась днем ранее.

Всего в момент появления силовиков в хостеле находились 112 мигрантов. Их проверили и дактилоскопировали. Выявленных нарушителей отвезли в отделы полиции и привлекли к административной ответственности по статье о нарушении правил въезда или пребывания в стране (ст. 18.8 КоАП РФ). Вопрос об их выдворении из России сейчас решается.

"Часть постояльцев попыталась скрыться по черной лестнице, ведущей на улицу через магазин игрушек. Другие выбирали более необычные способы "маскировки" — прятались за вещами на вешалке", — рассказали в МВД.

При осмотре помещений полицейские обнаружили "кинжалоподобные ножи и газовый пистолет". Находки отправлены на экспертизу.

Накануне МВД отчиталось об итогах рейда по торговым помещениям в Апраксином дворе. Как сообщалось, проверить удалось более сотни иностранцев, из которых примерно каждый четвертый не смог подтвердить законность пребывания в России. Часть торговцев пыталась откупиться от правоохранителей своими товарами.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)